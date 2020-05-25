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Annesini öldürüp AFAD ve jandarmayla arama çalışmalarına katılmış

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 61 yaşındaki kadının cesedi, başı kesik halde köye 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan oğlu ile birlikte 3 kişi adliyeye sevk edilirken, oğlunun da arama çalışmalarına katıldığı belirlendi.
 25 Mayıs 2020 18:47
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Annesini öldürüp AFAD ve jandarmayla arama çalışmalarına katılmış

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 61 yaşındaki kadının cesedi, başı kesik halde köye 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan oğlu ile birlikte 3 kişi adliyeye sevk edilirken, oğlunun da arama çalışmalarına katıldığı belirlendi.

Olay, 22 Mayıs Cuma günü Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma köyünde meydana geldi. Oğlu Aykut G. ile aynı evde yaşayan Fatma G., evden çıkarak bir daha gelmedi. Köylülerin ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 61 yaşındaki Fatma G.'ye ulaşılamadı.

Pazar günü köyde çobanlık yapan bir vatandaş tarafından dere yatağının kenarında koyunları ile gezerken boğazı kesilmiş bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerinde yapılan incelemelerde kişinin 3 gündür kayıp olarak aranan Fatma G. olduğu öğrenildi.

Komşusuna para vermiş

Evden çıkarken yakın bir komşusuna bir miktar para verdiği iddia edilen Fatma G.'nin komşusuna "Bana bir şey olursa bunu kefen parası olarak kullanın" dediği öğrenildi. Jandarma ekipleri köyde ikamet eden Aykut G. ve 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Aykut G.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve paraya ihtiyacı olduğu için annesini öldürdüğü iddia edildi.

Fatma G.'nin cenazesi ise İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınarak köy mezarlığında defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
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