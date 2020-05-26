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28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

28 Şubat postmodern darbesinin kritik isimlerinden 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karadayı 88 yaşındaydı
 26 Mayıs 2020 14:47
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28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 22'nci Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı bayramın birinci günü Florence Nightingale hastanesine kaldırıldı. Kanser teşhisi konan Karadayı birçok ameliyat geçirmişti. Karadayı'nın yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada yargılanıp, müebbette çarptırılan İsmail Hakkı Karadayı, karardan 5 gün önce hastaneye kaldırılmıştı. Bağırsak kanseri olduğu belirlenen ve ameliyatlar geçiren Karadayı, hastane odasına davet ettiği avukatına, "Ölmeden önce aklanmak istiyorum. 16 aydır davamız İstinaf Mahkemesi'nde sonuçlanmadı. Dilekçe verip., davamızın öne çekilmesini, bütün arkadaşlarımızın aklanmasını görmek istiyorum. Darbecilik lekesiyle bu dünyadan ayrılmak istemiyorum" demişti.

İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 1932 yılında Çankırı'da doğmuş, 1951 yılında Kara Harp Okulundan, 1953 yılında Uçaksavar Okulundan mezun oldu.

1961 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik ve kurumlarda Takım Komutanlığı ve Karargah Subaylığı yaptı.. 1963 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 12'nci Tümen İstihbarat Şube Müdürlüğü, 2'nci Tümen Topçu Komutanlığında Karargah Subaylığı, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında Proje Subaylığı, Kara Harp Okulunda Öğretim Üyeliği ile Lojistik Şube Müdürlüğü, Şam Kara Ataşeliği, 33'üncü Tümen 86'ncı Piyade Alay Komutanlığı ve Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı Plan Prensipler Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

1977 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı ve 28'inci Piyade Tugay Komutanlığı yapan Karadayı, 1981 yılında Tümgeneralliğe terfi etti.. Tümgeneral rütbesi ile 39'uncu Piyade Tümen Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı görevlerinde bulundu, 1985 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 8'inci Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1989 yılında Orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü, 30 Ağustos 1994 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 1998 tarihinde emekliye ayrıldı.

Orgeneral Karadayı; T.C. Devlet Şeref Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Altın Şeref Madalyası, Güney Kore TONG ILJANG Madalyası, Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Ürdün Birinci Derece İstihkak Nişanı, Fransız Liyakat Nişanı (Commander Dans L'ordre De La Legion D'Honneur) ve ABD Liyakat Madalyası (ikinci kez) sahibidir.

14 Nisan 1999 tarihinde Orgeneral KaradayıI'ya Trakya Üniversitesi tarafından Kamu Yönetimi dalında "Fahri Doktora" ünvanı verildi.
Memurlar.Net
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