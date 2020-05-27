İdlib'de EYP infilak etti, bir teğmen şehit oldu
Suriye'nin İdlib bölgesinde EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Elazığlı Teğmen Canbert Tatar'ın Tunceli'de dede evinde bulunan ailesine acı haber verildi.
|27 Mayıs 2020 17:48
|Yazdır
Suriye'nin İdlib bölgesinde EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Elazığlı Teğmen Canbert Tatar'ın Tunceli'de dede evinde bulunan ailesine acı haber verildi.
Alınan bilgiye göre, Suriye'nin İdlib bölgesinde yola önceden döşenen EYP'nin infilak ettirilmesi nedeniyle Elazığlı Piyade Teğmen Canbert Tatar, şehit düştü. Şehidin babası Çetin ile annesi Suna Tatar'ın, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Bozağaç Köyü'nde annesinin baba evinde olduğu öğrenildi. 2 kardeş olan şehidin ailesine acı haber ilçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer tarafından verildi. Köydeki eve dev Türk bayrağı asıldı.
Şehidin ailesinin bugün Elazığ'a geleceği, yarın törenle naaşının şehitliğe defin edileceği bildirildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|YHT'de hazırlıklar tamam, seferler yarın başlıyor
27 Mayıs 2020 17:13
|Cuma namazı en fazla 20 dakika içinde bitirilecek
27 Mayıs 2020 15:34
|Bebekler kendilerini taklit edenleri fark ediyor ve seviyor
27 Mayıs 2020 14:09
|O ilde 9 yeni vaka tespit edildi, filyasyon çalışması başlatıldı
27 Mayıs 2020 13:58
|İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
27 Mayıs 2020 13:47
|İstanbul Havalimanı terminali'ne uluslararası ödül
27 Mayıs 2020 13:39
|Hasta kadını polis sırtında taşıdı
27 Mayıs 2020 13:23
|14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı
27 Mayıs 2020 13:00
|Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
27 Mayıs 2020 12:57
|Bakanlık, il il vefat sayılarını gösteren haberi yalanladı
27 Mayıs 2020 12:32