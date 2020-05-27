1 kişide korona çıktı, mahallede filyasyon çalışması başlatıldı
Isparta merkezde koronavirüs testi pozitif çıkan 1 kişi karantinaya alınırken, oturduğu Vatan Mahallesi'nde filyasyon çalışması başlatıldı.
|27 Mayıs 2020 19:25
|Yazdır
Isparta merkezde koronavirüs testi pozitif çıkan 1 kişi karantinaya alınırken, oturduğu Vatan Mahallesi'nde filyasyon çalışması başlatıldı.
Kent merkezindeki Vatan Mahallesi'nde oturan kişi, koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine Isparta Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındı.
İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince testi pozitif çıkan kişinin oturduğu mahallede filyasyon çalışması başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Entübe hasta sayısı da azalma devam ediyor
27 Mayıs 2020 20:25
|81 ildeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
27 Mayıs 2020 00:01
|Valilik, 9 pozitif yeni vaka var deyip, rehavet uyarısı yaptı!
26 Mayıs 2020 23:48
|Bartın'da 2 kuaför sahibinin test sonucu pozitif çıktı
26 Mayıs 2020 23:39
|Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbirli olun' uyarısı
26 Mayıs 2020 23:21
|Rize'ye gelen çay üreticilerinin 10'unda virüs tespit edildi
26 Mayıs 2020 22:54
|Vali açıkladı: Bugün maalesef 7 pozitif vaka tespit edildi
26 Mayıs 2020 21:59
|Tüpçü, çocukları polis sireni çalıp 'teslim olun' diyerek korkuttu
26 Mayıs 2020 21:42
|3 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
26 Mayıs 2020 20:17
|İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var
26 Mayıs 2020 20:05