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1 kişide korona çıktı, mahallede filyasyon çalışması başlatıldı

Isparta merkezde koronavirüs testi pozitif çıkan 1 kişi karantinaya alınırken, oturduğu Vatan Mahallesi'nde filyasyon çalışması başlatıldı.
 27 Mayıs 2020 19:25
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1 kişide korona çıktı, mahallede filyasyon çalışması başlatıldı

Isparta merkezde koronavirüs testi pozitif çıkan 1 kişi karantinaya alınırken, oturduğu Vatan Mahallesi'nde filyasyon çalışması başlatıldı.

Kent merkezindeki Vatan Mahallesi'nde oturan kişi, koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine Isparta Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince testi pozitif çıkan kişinin oturduğu mahallede filyasyon çalışması başlatıldı.
DHA
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