MEB'den idari izin ve ek ders ücreti açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı, idari izin ve ek ders işlemlerinde, Nisan ve Mayıs ayı uygulamalarını 19 Haziran'a kadar uzattı
|28 Mayıs 2020 14:57
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Milli Eğitim Bakanlığı, idari izinlerin, ders yılının bitim tarihi olan 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı
Yani, 19 Haziran 2020 tarihine kadar, Nisan ve Mayıs ayındaki uygulamalar devam edecek
Resmi yazıda, sadece 19 Haziran'a kadar olan dönemdeki hususlar ele alınmıştır. Seminer diğer bir deyişle mesleki çalışmalar için bu resmi yazıda herhangi bir şey söylenmemiştir. Mesleki çalışmalar için ayrıca bir açıklama yapılacaktır.
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