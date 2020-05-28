Erdoğan: Seyahat yasağı sınırlaması ve idari izinler 1 Haziran'da kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen dokuncu kez video konferans yönetimiyle yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü.

Koronavirüs salgını sebebiyle dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısında şu açıklamaları yaptı:

Dikkatle takip ettiğimiz tüm gelişmeler bize yeni normalleşme süreci dediğimiz bu dönemde bize yeni adımlar atma imkanı sağladı.

İŞTE AÇIKLANAN KARARLAR

* Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.

* İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran itibariyle normal mesaiye başlayacaklar.

* Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı buna uygun olarak 1 Haziran'da açılacak.

* Kronik hastalığı bulunan kamu personelinin durumları kurumlarınca değerlendirilecek.

* Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlandırılmasını Pazar günleri 14:00-20:00 saatleri arasında istisna kapmasında olması uygulaması devam edecek. Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız, işinin başında bulunabilecek.

* 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba ve Cuma günleri 14:00 ila 20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek .

* 1 Haziran itibariyle Restoran, kafe, kıraathane, pastane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22:00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışları bu kapsamın dışındadır.

* Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran itibariyle faaliyet geçecek.

* Müze ve ören yerleri de bu tarihte açılıyor.

* Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar ise 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek.

* Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleri gece 24:00'e kadar hizmet verebilecek.

* Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ilgili sınırlamalar da belirli kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

* Sürücü kursları ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

* Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde açılacaktır.

* Açık havada olan konserler de saat 24:00 ile sınırlı olmak üzere belli kontrol dahilinde faaliyete geçecek.