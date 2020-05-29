Dolar yeniden tırmanışta
Bayram tatilinde 6,81'den 6,72'ye gerileyen dolar/TL dün yeniden 6,77 seviyesine tırmanmıştı.
|29 Mayıs 2020 09:37
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Dolar/TL bugün 6,81'den işlem görüyor.
Euro/TL ise 7,55 seviyelerinde seyrediyor.
PANDEMİ DÖNEMİNDE İLK KEZ DÜŞTÜ
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Mayıs ile biten haftada 2 milyon 123 bin olurken, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkisiyle son 10 haftada toplam 40 milyon 746 bine ulaştı.
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,75'in destek, 6,80'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
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