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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,17 azalışla 105.182,89 puana geriledi.
 29 Mayıs 2020 10:09
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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,17 azalışla 105.182,89 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 176,87 puan ve yüzde 0,17 değer kaybederek 105.182,89 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,55 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile spor, en çok gerileyen ise 1,66 ile sigorta oldu.

Dün yükselişini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, gün içinde 106.000 puanın üzerini test etmesinin ardından yüzde 0,39'luk artışla 105.359,76 puandan kapanış yaptı.

Analistler, bugün yurt içinde ilk çeyrek büyüme ve dış ticaret istatistiklerinin, yurt dışında ise veri gündeminin dışında, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın 1. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin büyüme beklentileri, yüzde 4,4 ile yüzde 5,8 aralığında yer aldı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 ve 109.5000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 102.000 ve 100.000'in destek konumuna geldiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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