e-Nabızda kronik hastalıklar sekmesi yok

2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı belirtilmişti.

Genelgenin yayınlandığı gün bir açıklama yapan İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı "sadece e-Nabız sisteminde kronik hasta olduğu belirtilenler idari izinli sayılacaktır" dedi.

Ancak hem Genelgeye hem de İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın açıklamasına rağmen, sorunlar çözülmedi. Tıklayınız.

Kıratlı, 30 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığının gönderdiği bir bilgi notunu, sosyal medya hesabından paylaştı. Tıklayınız. Kıratlı'nın paylaştığı bilgi notunda "Vatandaşlar e-Nabız uygulaması üzerinden "Kronik Hastalıklarım" başlığında yer alan alana giriş yapar" denmesine rağmen -Nabız'da böyle bir bölüm olmadığı belirtilmektedir. Ya Sağlık Bakanlığının ya da İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın yeni bir açıklama yaparak, büyük bir tartışmaya dönen bu sorunu çözmeleri gerekmektedir.