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Atakan Arslan'ı şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim oldu

Diyarbakır'da kimlik kontrolü yapan polis ekiplerine yönelik silahlı saldırıda bulunan ve bir polis memurunun şehit edilmesi olayının bir numaralı failinin yanında bulunan diğer 2 şüpheli şahıs polis karakoluna giderek teslim oldu. İsmi belirlenen saldırının bir numaralı failinin yakalanması için ise operasyon sürüyor.
 31 Mayıs 2020 02:13
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Atakan Arslan'ı şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim oldu

Diyarbakır Bağlar'da "Dur" ihtarına uymayan şüphelinin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi teslim oldu.

2 KİŞİ TESLİM OLDU, OLAYIN FAİLİ ARANIYOR

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kimlik kontrolü yapan polis ekiplerine ateş eden ve açılan ateş sonucunda polis memuru Atakan Aslan'ın şehit edilmesi olayının bir numaralı failinin yanında bulunarak kaçan 2 şüpheli, polis karakoluna giderek teslim oldular. Saldırının bir numaralı failinin yakalanması için kent genelinde operasyonlar devam ediyor.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON SÜRÜYOR

Polis memurlarına ateş açan ve bir polisin şehit olmasına neden olan şüphelinin yakalanması için başlatılan geniş çaplı operasyon devam ediyor. Mobese kameralarından görüntülenen şüphelinin üzerinde beyaz tişört olduğu ve isminin A.P. olduğu belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 718. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atakan Arskan. isimli bir polis, şüpheli şahısa dur ihtarı yaptı. A.P isimli şahıs sokaklardan kaçmaya çalıştı. Şahıs kaçarken polislere ateş etti, Arslan açılan ateşle yaralandı.Yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü.

POLİS MEMURU EVLİ VE 3 ÇOCUĞU VARDI

Diyarbakır'da 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit polis memuru Arslan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit polis Arslan'ın cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketi Samsun'a gönderileceği ifade edildi.
İhlas Haber Ajansı
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