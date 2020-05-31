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Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir.
 31 Mayıs 2020 19:38
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Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tütüne hayır' gününde gençlere hitap etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili gençler, kıymetli sporcularımız sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır günü münasebetiyle sizlerle bir araya gelmekten dolayı duyduğum memnuniyeti özellikle belirtmek istiyorum.

Sigara içenler, Kovid-19 hastalığından daha olumsuz etkileniyor.

Dünya genelinde her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

Türkiye olarak bilim kurulu tavsiyelerimiz doğrultusunda birçok önlem aldık.

Bilimsel araştırmalar sigaranın 50 farklı hastalığın tetikleyici olduğunu ortaya koyuyor.

Birçok ülke koronavirüs salgını ile birlikte sigara satışına, sigara içilen alanlarla ilgili sert tedbirlere başvurmuştur.

Türkiye olarak bizlerde çok fazla önlemler aldık.

Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir.

Önümüzdeki dönemde de bu hassasiyetimizi sürdüreceğiz.

400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur

Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı.

Devasa bir ekonomik güce hükmeden bu sektör her ülkede de kendine taşeronluk edenleri bulmakta zorluk çekmemiştir.

Ülkemiz genelinde dumansız hava sahasını genişletmek isterken belli çevrelerin tepkisiyle karşılaştık.

Türkiye 1970'li yıllarda, meyhane açan gümrük ve tekel bakanları bile gördü.

Dünya tütüne hayır gününü gençlerin sigara kullanımından uzaklaştırılması bakımından son derece önemli buluyorum.

Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz.
Memurlar.Net
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