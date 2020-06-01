1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erzurum Valisi: Havalimanı bitmezse utancımdan sokağa çıkamam

Erzurum Valisi Okay Memiş: DHM Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşüp durumu arz edeceğiz, buradaki iş makinelerinin ve iş gücünün artırılarak işin bitirilmesini istiyoruz. Eğer bu yıl burayı bitirmezsek bu ilde vali olarak görev yapamam, utancımdan sokağa çıkamam
 01 Haziran 2020 17:00
Yazdır
Erzurum Valisi: Havalimanı bitmezse utancımdan sokağa çıkamam

Erzurum Valisi Okay Memiş, kışın uçuş iptallerinin ortadan kaldırılması amacıyla geçen yıllarda Erzurum Havalimanı'nda kurulumuna başlanan ve çeşitli sorunlar nedeniyle faaliyete geçirilemeyen CAT 3A sistemiyle ilgili çalışmaların yetersiz olduğunu belirterek durumu ilgili bakanlığa rapor edeceğini bildirdi.

Vali Memiş, beraberindeki Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile Erzurum Havalimanı'na gelip burada Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce geçen yıl tamamlanması planlanan ancak farklı nedenlerle yetiştirilemeyen CAT-3A sisteminin kurulum çalışmalarını inceledi.

DHMİ ve ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum Havalimanı'nda yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirterek ilgili firmaların 30 Ağustos'ta işin bitirileceğini taahhüt ettiğini söyledi.

Memiş, sahadaki çalışmaların az kadroyla yapıldığını ve yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Bu sene hem müteahhit firma hem de DHMİ Genel Müdürlüğü, işlerin yetiştirilmesine dair söz verdiler. Geldik gördük, çalışan var ancak endişeliyiz. Geçen sene buraya her ay geldiğimde bu tempoda çalışma vardı ve yetiştireceğiz denmesine rağmen yetiştirilmedi. Korkarım ki bu şekilde çalışılırsa yine yetiştirilmeyecek, bu iş korkulu rüyamız haline geldi." dedi.

Erzurum Havalimanı'ndaki çalışmaların aksatılmadan devam etmesi için aldıkları her türlü izin belgesini yetkililere verdiklerini aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"DHMİ Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşüp durumu arz edeceğiz, buradaki iş makinelerinin ve iş gücünün artırılarak işin bitirilmesini istiyoruz. Eğer bu yıl burayı bitirmezsek bu ilde vali olarak görev yapamam, utancımdan sokağa çıkamam. Durumu yazılı olarak Bakanlığa ileteceğim. Buradaki çalışma yeterli gözükmüyor, hiçbir mazeret kabul etmiyoruz. Burada çalışmaların aksamaması için her türlü izni aldık. "

Memiş, söz konusu çalışmayla ilgili Erzurum milletvekillerinin ve ilgili bakanlıklar ile siyasi mekanizmanın üzerine düşen görevi yaptığını belirterek geçen yıldan beri sıkı takipçisi oldukları Erzurum Havalimanı CAT 3A sistemi kurulumunun halen bitirilememesinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

- "Bu işin peşini bırakmayacağız"

Gazetecilere Erzurum Havalimanı'nda gördüğü 3 iş makinesiyle söz konusu işlerin bitme ihtimalini soran Memiş, "Geçen sene de 'Yetişecek efendim, herhangi bir sorun yok.' dediler, kış geldi. Şimdi de 'Sorun yok.' deniyor ancak geçen sene de birebir aynı ifadeyi kullandılar. Biz işin bitirilmesini istiyoruz. Buradaki iş makineleriyle bu iş bitmez, geldik ve gördük. Artık güvenimiz kalmadı. İş bitişini 30 Ağustos olarak ifade ediyorlar. Biz 20 Temmuz'a çekmek zorundayız. Bize mutlaka kendilerince haklı gördükleri mazereti sunabilirler, bu işin peşini bırakmayacağız." diye konuştu.

Memiş ve beraberindekiler ardından durumu rapor etmek için Erzurum Havalimanı'ndan ayrıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bolu Valisi: 3 günde 17 vaka tespit edildi
01 Haziran 2020 17:46		 Vali açıkladı: Virüs kontrol altında, birkaç vaka var
01 Haziran 2020 17:18
Bodrum'da kırmızı alarm... 06 ve 34 akını başladı
01 Haziran 2020 17:10		 Sürüsü, 6 aracı, villası olanlar da 1000 liralık yardıma başvurmuş
01 Haziran 2020 15:59
Topkapı Sarayı 3 altın kuralla yeniden açıldı
01 Haziran 2020 15:09		 Gölcük, Abant ve Yedigöller'e randevuyla giriş yapılacak
01 Haziran 2020 15:00
Bu ilde salgın tekrar kontrol altına alındı
01 Haziran 2020 13:58		 Karadeniz yaylaları ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor
31 Mayıs 2020 22:42
6 bin yıllık at üstündeki insan figürlü rölyef tahrip edildi
31 Mayıs 2020 22:25		 Ilıca Şelalesi ziyaretçileriyle buluşmayı bekliyor
31 Mayıs 2020 22:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:22 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:18 - Yüksek sesle müzik dinleme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı18:13 - Başsavcılık, Barış Çakan cinayetinde Kürtçe müzik iddiasını yalanladı18:06 - Sanayi Bakanlığı, karekodlu kronik hastalık belgesi istedi17:46 - Bolu Valisi: 3 günde 17 vaka tespit edildi17:39 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi17:31 - Oğlu dolandırdı babası sakladı17:22 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:18 - Vali açıkladı: Virüs kontrol altında, birkaç vaka var17:15 - Dövizde gün sonu fiyatları
17:10 - Bodrum'da kırmızı alarm... 06 ve 34 akını başladı17:08 - Bakan Berat Albayrak, Peak'i tebrik etti17:03 - MEB, adaylık kaldırma sınavını Temmuz'da yapacak17:00 - Erzurum Valisi: Havalimanı bitmezse utancımdan sokağa çıkamam16:51 - Kadın cinayetleri yüzde 35 azaldı16:48 - Yedi ilin bazı bölgeleri karantinaya alındı16:45 - SAÜ'den teknoloji atağı: Yerli ve milli batarya üretecek16:42 - Türkiye'nin ilk doçentlik e-sözlü sınavı yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankalarından düşük faizli yeni kredi paketi
İkinci elde hareketlilik: Sıfır otomobil almak imkansız hale geldi
Bakanlık, kronik hastalıklar listesini güncelledi
Meclis 48 gün sonra toplanıyor! İlk madde bekçiler
Gayri resmi güvenlik soruşturması yapan işgüzar bürokratlar
MEB, idari personelin göreve başlamasını istedi
PTT'den, kronik hastalıklardaki karmaşa için 3 maddelik açıklama
Yedi ilin bazı bölgeleri karantinaya alındı
Şehit Atakan Arslan'ın faili, ağzında jiletle polislere saldırmış
Dilek hemşireden acı haber: Hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kyle hines 1
yasak biter bitmez büyükşehirlerin terkedilmesi 3
Seyahat yasağının kaldırılması 3
Yeşil 1
gökhan töre 1
insanımızın serbest kaldığında kurallara uymaması 4
özel okulların 15 ağustos'ta telafi eğitimine başlaması 2
en çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz 4
bir kadın susuyorsa 1
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi 80 İşçi Alacak
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Uzman Personel Alacak
DSİ 9. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege İhracatçı Birlikleri 4 İdari Memur Alacak
Ege Üniversitesi 200 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam