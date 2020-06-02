Dolar güne yükselişle başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|02 Haziran 2020 09:37
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,8110
|6,8120
|Avro
|7,5790
|7,5800
|Sterlin
|8,5020
|8,5440
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7950
|6,8350
|Avro
|7,5490
|7,5990
|Sterlin
|8,4420
|8,6420
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