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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 02 Haziran 2020 09:37
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,8110 6,8120
Avro 7,5790 7,5800
Sterlin 8,5020 8,5440
ANKARA
ABD Doları 6,7950 6,8350
Avro 7,5490 7,5990
Sterlin 8,4420 8,6420
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Anadolu Ajansı
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