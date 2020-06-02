İstanbul'da 98'si muvazzaf 118 kişiye FETÖ gözaltısı
İstanbul'da FETÖ soruşturmasında 98'i muvazzaf asker, toplam 118 kişiye gözaltı kararı verildi.
|02 Haziran 2020 09:41
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|MSB: Sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi
02 Haziran 2020 09:38
|Halen görevde olan astsubay ve öğretmene FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
02 Haziran 2020 09:19
|ABD'deki protestolara FETÖ'cü Enes Kanter de katıldı
01 Haziran 2020 22:56
|ByLock kullandığı tespit edilen kadın yakalandı
01 Haziran 2020 20:39
|Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi
01 Haziran 2020 17:39
|Balıkesir'deki darbe girişimi davasında tutukluluğa devam kararı
01 Haziran 2020 16:19
|Muhafız Alayı darbe davasına virüs önlemleriyle devam edildi
01 Haziran 2020 14:47
|PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 1 kişi karantinaya alındı
01 Haziran 2020 13:55
|Teröristlerin şehit ettiği Uzman Onbaşının kanı yerde kalmadı
01 Haziran 2020 13:46
|Sızma hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
01 Haziran 2020 11:25