Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, hamile personelin idari izinli sayıldığını açıkladı
|02 Haziran 2020 11:17
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Memurlar.net'te 31 Mayıs 2020 tarihinde yapılan haberde, hamile personelin idari izin kapsamı dışında tutumasının yanlış olduğuna dikkat çekilmişti.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı hamile personelin idari izinli sayıldığını açıkladı.
Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı yazısına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personeli hariç olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, hamileliğin 24. haftası ile 32. haftasına kadar olan süre içinde, gebe personelin idari izinli sayılması kararlaştırıldı
Memurlar.net'in Notu: Bu resmi yazıda Sağlık Bakanlığı istisna tutulmadığı için hamile Sağlık Bakanlığı personeli de idari izinli sayılacaktır.
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