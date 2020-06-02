Sağlık Bakanlığı personelini kapsayan idari izin yazısı yayımlandı
|02 Haziran 2020 15:09
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Bilindiği üzere, 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç tutulmuştu.
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bakanlık personelini kapsayan idari izin yazısını, 2 Haziran 2020 tarihi itibariyle yayımladı.
Sağlık Bakanlığınca yayımlanan resmi yazıya göre,
1- Kronik hastalığı olanlardan sadece kanser hastaları ile organ nakli olanlar, durumları birim amirlerince değerlendirilerek, idari izinli sayılacaktır.
2- Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı yazısıyla uyumlu olacak şekilde hamile personel idari izinli sayılacaktır.
3- Bu iki grup dışında hiçbir personel idari izinli sayılmayacaktır.
Memurlar.net'in Notu: Bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bu resmi yazı sadece Sağlık Bakanlığı personelini kapsamaktadır.
İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞININ RESMİ YAZISI
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