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Sağlık Bakanlığı personelini kapsayan idari izin yazısı yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, sadece bakanlık personelini kapsayan idari izin yazısını yayımlayarak teşkilata duyurdu. Buna göre sadece kanser hastaları ve organ nakli olanlar ile hamile olanlar idari izinli sayılacaktır.
 02 Haziran 2020 15:09
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Sağlık Bakanlığı personelini kapsayan idari izin yazısı yayımlandı

Bilindiği üzere, 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç tutulmuştu.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bakanlık personelini kapsayan idari izin yazısını, 2 Haziran 2020 tarihi itibariyle yayımladı.

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan resmi yazıya göre,
1- Kronik hastalığı olanlardan sadece kanser hastaları ile organ nakli olanlar, durumları birim amirlerince değerlendirilerek, idari izinli sayılacaktır.
2- Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı yazısıyla uyumlu olacak şekilde hamile personel idari izinli sayılacaktır.
3- Bu iki grup dışında hiçbir personel idari izinli sayılmayacaktır.

Memurlar.net'in Notu: Bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bu resmi yazı sadece Sağlık Bakanlığı personelini kapsamaktadır.

İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞININ RESMİ YAZISI

Memurlar.Net - Özel

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