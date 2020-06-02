Sağlık Bakanlığı personelini kapsayan idari izin yazısı yayımlandı

Bilindiği üzere, 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç tutulmuştu.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bakanlık personelini kapsayan idari izin yazısını, 2 Haziran 2020 tarihi itibariyle yayımladı.

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan resmi yazıya göre,

1- Kronik hastalığı olanlardan sadece kanser hastaları ile organ nakli olanlar, durumları birim amirlerince değerlendirilerek, idari izinli sayılacaktır.

2- Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı yazısıyla uyumlu olacak şekilde hamile personel idari izinli sayılacaktır.

3- Bu iki grup dışında hiçbir personel idari izinli sayılmayacaktır.

Memurlar.net'in Notu: Bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bu resmi yazı sadece Sağlık Bakanlığı personelini kapsamaktadır.

İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞININ RESMİ YAZISI