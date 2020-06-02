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CHP'liler, Meclise Atatürk maskesiyle geldiler, Portakal 'şov' dedi

TBMM Genel Kurulu'nda, bazı CHP'li milletvekilleri, ay yıldız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu kırmızı maske taktı. Fox sunucusu Fatih Portakal yapılana tepki gösterdi "Şovdan öte değil" dedi.
 02 Haziran 2020 21:30
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CHP'liler, Meclise Atatürk maskesiyle geldiler, Portakal 'şov' dedi

TBMM Genel Kurulu, koronavirüs ile mücadele kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına yeniden başladı.

Genel Kurul, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Virüse karşı alınan önlemler titizlik ile devam ederken, Genel Kurul girişinde ise milletvekillerine eldiven ve maske dağıtımı gerçekleşti.

ATATÜRK İMZALI MASKE
Bazı CHP'li milletvekillerine de, üzerinde ay yıldız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu kırmızı maskeler dağıtıldı.

Fox TV sunucusu Fatih Portakal yapılana tepki gösterdi "Şovdan öte değil" dedi.
Memurlar.Net
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