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Gram altın 372 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 610 lira, Cumhuriyet altını da 2.496 liradan satılıyor
 03 Haziran 2020 10:32
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Gram altın 372 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 372,2 liradan işlem görüyor.

Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 372,9 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 372,2 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 610 lira, Cumhuriyet altını da 2.496 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.723 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestolara karşın dünya genelinde ekonomilerin yeniden açılmasının ortaya çıkardığı iyimserliğin risk algısını azalttığını kaydetti.

Çin'de bugün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle birlikte görece riskli varlıklara olan talebin arttığını ifade eden analistler, bu gelişmelerle birlikte, güvenli liman varlıklardan olan altının ons fiyatının aşağı yönlü baskılandığını belirtti.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü PMI verileri ile birlikte, başta Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de özel sektör istihdamı olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, gram altında ise 370-380 lira bandının izleneceğini söyledi.

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Anadolu Ajansı
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