İçişleri: 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride 78 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Mayıs ayındaki operasyonlarda 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride olmak üzere 78 terörist etkisiz hale getirildi.
|04 Haziran 2020 10:50
|Yazdır
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısında konuştu. (4)
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Bugüne kadar koronavirüs tedbirlerine uymayan 496 bin 841 kişiye adli ve idari işlem yapılmıştır."
Çataklı: "Koronavirüs fırsatçılarına yönelik kolluk kuvvetlerimizce düzenlenen operasyonlarda 601 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, 7'si tutuklandı"
Çataklı, sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 1152 kullanıcıdan 520'sinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'Mayıs ayındaki operasyonlarda 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride olmak üzere 78 terörist etkisiz hale getirildi.'
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kaplıca, sauna, jakuzi ve kapalı havuzlara yönelik tedbirler belirlendi
04 Haziran 2020 12:33
|KKKA aşısında insanlar üzerinde denemeler başlayacak
04 Haziran 2020 11:36
|Siyanürlü katil hakkında Adli Tıp kararını verdi
04 Haziran 2020 11:15
|e-Devlet'te en çok 'Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu' sorgulandı
04 Haziran 2020 11:10
|Cezaevi personeli için izolasyon uygulaması kaldırılıyor
04 Haziran 2020 10:53
|Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatını İBB iptal etti
04 Haziran 2020 10:33
|Diyanet: Eşini döven hayırlı değil
04 Haziran 2020 09:35
|İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem başladı
04 Haziran 2020 08:53
|Belediye Başkanı çalışanın bayram ikramiyelerini vermedi
04 Haziran 2020 08:37
|Ankara'da AVM'lerin çalışma şartları revize edildi
03 Haziran 2020 23:30