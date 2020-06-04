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İçişleri: 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride 78 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Mayıs ayındaki operasyonlarda 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride olmak üzere 78 terörist etkisiz hale getirildi.
 04 Haziran 2020 10:50
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İçişleri: 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride 78 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısında konuştu. (4)

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Bugüne kadar koronavirüs tedbirlerine uymayan 496 bin 841 kişiye adli ve idari işlem yapılmıştır."

Çataklı: "Koronavirüs fırsatçılarına yönelik kolluk kuvvetlerimizce düzenlenen operasyonlarda 601 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, 7'si tutuklandı"

Çataklı, sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 1152 kullanıcıdan 520'sinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'Mayıs ayındaki operasyonlarda 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride olmak üzere 78 terörist etkisiz hale getirildi.'
Anadolu Ajansı
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