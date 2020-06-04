3 ismin milletvekilliği düşürüldü
CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.
|04 Haziran 2020 15:26
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CHP'den Enis Berberoğlu, HDP'den Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.
Kesinleşmiş hapis cezası olan 3 milletvekili ile ilgili karar TBMM'de okundu.
Okumanın ardından karar resmileşmiş oldu.
VEKİLLİKLERİ NEDEN DÜŞTÜ?
KCK Ana Davası'nda yargılanan HDP milletvekilleri Leyla Güven, Musa Farisoğulları verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019'da onanmıştı.
BERBEROĞLU MİT TIRLARINDAN
CHP'li Berberoğlu ise MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.
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