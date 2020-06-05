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Bakan Koca'dan, bu fotoğrafa eleştiri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz" dedi.
 05 Haziran 2020 00:52
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Bakan Koca'dan, bu fotoğrafa eleştiri

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, maske takma konusunda uyarılarda bulundu.

"UYARILARI DİNLEYELİM"

Koca, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca maskeyi gözüne takan bir kişinin fotoğrafına da yer verdi.
Memurlar.Net
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