5 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
5 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı.
|05 Haziran 2020 02:29
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ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Ayşe Nur BAHÇEKAPILI atanmıştır.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Meltem TAYLAN AYDIN atanmıştır.
4 Haziran 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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