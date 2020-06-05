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5 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

5 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı.
 05 Haziran 2020 02:29
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5 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Ayşe Nur BAHÇEKAPILI atanmıştır.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Meltem TAYLAN AYDIN atanmıştır.

4 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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