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Erdoğan: Sokağa çıkma yasağını iptal ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacağı duyurulan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin, "Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım" açıklamasını yaptı.
 05 Haziran 2020 11:55
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Erdoğan: Sokağa çıkma yasağını iptal ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması: Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI YENİDEN KULLANMAYI DÜŞÜNMÜYORDUK

Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.

VATANDAŞTAN ALDIĞIMIZ DEĞERLENDİRMELER, KARARI GÖZDEN GEÇİRMEYE YÖNLENDİRDİ

Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

VATANDAŞIN SIKINTIYA DÜŞMESİNE GÖNLÜMÜZ RAZI OLMADI

Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.

CUMHURBAŞKANI OLARAK, YASAĞI İPTAL ETME KARARI ALDIM

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum.

ANKET: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?


Memurlar.Net
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Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
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