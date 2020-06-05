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Bilim Kurulu Üyesi: İran'daki büyük dalgalar halindeydi, bizde öyle değil

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz İran'da yaşananların büyük dalgalar halinde olduğunu belirtti. Hasöksüz, Türkiye'de ise şu anda küçük dalgaların olduğunu, tedbirlere uyulduğu sürece Türkiye'de böyle ikinci dalga beklemediklerini ifade etti.
 05 Haziran 2020 15:31
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Bilim Kurulu Üyesi: İran'daki büyük dalgalar halindeydi, bizde öyle değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgın döneminde, milleti corona virüsten korumak için çok sayıda tedbirin hayata geçirildiğini anımsattı.

Bunlardan birinin de tüm Türkiye'de veya belirli illerde uygulanan sokağa çıkma sınırlamaları olduğunu belirten Erdoğan, "Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlara kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu.Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığının önerisi ve İçişleri Bakanlığının genelgesiyle bu hafta sonu da 15 ilde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağının dün gece ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, maske-mesafe-temizlik kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."

Erdoğan'ın aldığı bu kararı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, canlı yayında değerlendirdi. A Haber'de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hasöksüz, "Başkan Erdoğan'a bu kararı için teşekkür ediyorum. Bu kararlar 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı korumak içindi. Bulaşma riskinin seviyesinin düştüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. 3 temel kuralımıza (maske+mesafe ve el hijyeni) özen gösterelim" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hasöksüz, yanlış maske kullanımı ile ilgili de hayati uyarı yaptı ve burun kısmının virüs için daha önemli olduğunu ve maske ile muhakkak kapanması gerektiğinin altını çizdi.

"Yeniden sokağa çıkma kısıtlaması ilerleyen günlerde yeniden gündeme gelebilir mi?" sorusuna İran'ı örnek göstererek yanıt veren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Hasöksüz, İran'da yaşananların büyük dalgalar halinde olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hasöksüz, Türkiye'de ise şu anda küçük dalgaların olduğunu, tedbirlere uyulmadığı koşullarda Türkiye'de de böyle ikinci dalganın gerçekleşebileceğini ifade etti.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların ise aynı evde yaşadığı kişiler ve çevresindeki insanları koruyabilmesi adına hijyen koşullarına özellikle özel göstermesini isteyen Prof. Hasöksüz, maske ile mesafe kuralına çok dikkat edilmesi gerektiğin söyledi.

İran'daki gibi bir dalgalanma söz konusu olduğu takdirde ise yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının da gündeme gelebileceğini vurguladı.
DHA
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