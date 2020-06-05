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Öğretmenler bulundukları ilde mesleki çalışmalara katılacaklar

Öğretmenler mesleki çalışmalarını kendi okul/kurumlarında yapacaklardır. Ancak salgın nedeniyle idari izinli olduğu dönemde görev yaptığı ilden ayrılanlar bulundukları il/ilçelerdeki okul/kurumlarda mesleki çalışmalarını yapabileceklerdir.
 05 Haziran 2020 18:51
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Öğretmenler bulundukları ilde mesleki çalışmalara katılacaklar

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 05.06.2020 tarih ve 7526711 sayılı yazılarıyla Haziran 2020 Mesleki Çalışma Programının detaylarını açıkladı.

Covid-19 salgınının kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından alınması gereken tedbirler belirlenmiş; bu çerçevede Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçilmiş ve uzaktan eğitim süresi 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecinde; Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 38 inci, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 87 ve 88 inci, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 52 nci maddeleri doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında yapacakları mesleki çalışmalar, aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda;

1-Öğretmenler mesleki çalışmalarını kendi okul/kurumlarında yapacaklardır. Ancak salgın nedeniyle idari izinli olduğu dönemde görev yaptığı ilden ayrılanlar bulundukları il/ilçelerdeki okul/kurumlarda mesleki çalışmalarını yapabileceklerdir.

2-Görevli olduğu ilden başka il/ilçede mesleki çalışma yapacak olan öğretmenlerin öncelikle görevli bulundukları okul/kurum müdürlüklerini yazılı olarak (bilişim kanalları üzerinden) bilgilendirmek kaydıyla https://mebbis.meb.gov.tr adresi başvuru modülü üzerinden bulundukları yerin il/ilçe ve mesleki çalışma yapmak istedikleri okul/kurum müdürlüklerini tercih edeceklerdir.

3-Görevli olduğu ilden başka il/ilçede mesleki çalışma yapacak öğretmenlerin çalışma bitiminde çalışmalara katıldıklarını gösteren ilgili okul/kurum müdürlüklerinden alınacak yazı ile birlikte hazırladıkları raporları görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

4-İdari izinli olan personel mesleki çalışma süresince de idari izinli sayılacaktır.

"MEB, idari personelin göreve başlamasını istedi" haberimizde yer alan Personel Genel Müdürlüğünün 01.06.2020 tarihli ve 7259041 sayılı yazısında yer alan personel idari izinlidir.

5-Mesleki çalışmalar, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince Ek-1 Mesleki Çalışma Programı çerçevesinde mahalli ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak yürütülecektir.

Ek-1 Mesleki Çalışma Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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