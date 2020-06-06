Bakan Akar'dan celp açıklaması: 100 bin test yapıldı
Bakan Akar, celplere gelecek gençler için 100 bin test yapıldığını duyurdu.
|06 Haziran 2020 10:59
|Yazdır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Corona virüs nedeniyle ertelenen celp ve terhislere değinen Akar, "Celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize test yaptık.Terhisler sıkıntısız tamamlandı, celpler için de her türlü hassasiyeti gösteriyoruz" dedi.
Ege ve Doğu Ekdeniz'deki gerilim için ise Akar şunları söyledi:
"Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişanın cezası 85 bin 860 lira
06 Haziran 2020 13:14
|İdari izne esas kronik hastalıklar için yeni genelge
06 Haziran 2020 12:48
|75 ilde bulunan gündüz bakım merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren yeniden açılacak
06 Haziran 2020 10:37
|'Cano' israfa son verecek
06 Haziran 2020 08:45
|Mağdura psikolojik destek ve koruma
06 Haziran 2020 08:30
|Adliyelerde yeni duruşma düzeni
06 Haziran 2020 08:27
|İletişim Başkanlığı: Türkiye'de vaka ölüm oranı yüzde 2.76
05 Haziran 2020 22:52
|Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
05 Haziran 2020 21:56
|Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2020 atama sonuçları açıklandı
05 Haziran 2020 21:38
|Emniyet, 2020 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı
05 Haziran 2020 21:02