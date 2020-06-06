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45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişanın cezası 85 bin 860 lira

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişan törenine katılan 25 kişiye, 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi
 06 Haziran 2020 13:14
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45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişanın cezası 85 bin 860 lira

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişan törenine katılan 25 kişiye, 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

Afşin'in kırsalındaki bin 600 nüfuslu Hüyüklü Mahallesi'nde, Özarslan ve Demir aileleri arasında 27 Nisan'da nişan töreni yapıldı. Nişana katılanlardan birinin rahatsızlanarak gittiği Afşin Devlet Hastanesi'nde yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 gün sonra aynı aileden 4 kişinin daha test sonucunun pozitif çıktığı belirtilirken, hastaların nişana katıldıktan sonra rahatsızlandıkları belirlendi.

Bunun üzerine Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 8 Mayıs'ta Hüyüklü Mahallesi'ni 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde de ilçe merkezindeki Afşinbey Mahallesi'nde 12 evi karantina altına aldı. Ayrıca yasak olmasına rağmen yapılan nişanla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

45 POZİTİF VAKA GÖRÜLDÜ

Karantinanın ardından Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün filyasyon ekipleri, testleri pozitif çıkan 5 kişinin temas ettikleri kişiler ile nişana katılanlar hakkında bilgi alıp tarama faaliyetlerine başladı. Çalışma sonunda nişandan kaynaklı pozitif vaka sayısı 45'e çıktı. Tedavileri tamamlanan 43 kişi koronavirüsü yenerek taburcu edilirken, 2 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği ve onların da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mahalledeki karantina da 22 Mayıs'ta kaldırıldı.

25 KİŞİYE CEZA YAZILDI

Jandarma ve polis ekipleri, yasak olmasına rağmen nişan yapan ve nişan töreni katılan 25 kişinin kimliklerini tespit etti. 24 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 180'işer liradan 76 bin 320 lira, S.D. isimli bir kişiye de nişana katılmasının yanında nişana yolcu taşıma ve karantinayı ihlal etmekten 9 bin 540 lira olmak üzere toplam 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.
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