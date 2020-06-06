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Araç sürerken karpuz yiyen maganda trafiği birbirine kattı

İstanbul'da D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda çektiği videolarda makas atarak ilerleyen sürücü, kucağında karpuzla minibüs kullandı. Görüntüleri sosyal medyada yayınlayan karpuzlu trafik magandası, yaptığı canlı yayında bir sonraki çekeceği nargileli, çiğ köfteli videosunu anlatırken, "Ceza göndersin devletimiz. 5 bin lira bir şey değil, sıkıntı yok" diyerek takipçilerinden beğeni istedi.
 06 Haziran 2020 16:07
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Araç sürerken karpuz yiyen maganda trafiği birbirine kattı

İstanbul'da çeşitli zamanlarda D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda çektiği videolarda makas atarak ilerleyen ve hız kurallarını ihlal eden sürücü kucağına aldığı karpuzu yerken minibüs kullandı.

Hem kendi hem diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü hız sınırlarını da aşarak 100 kilometre hız limiti olan otoyolda 176 kilometre hız yaptı. Çektiği çok sayıdaki makas videolarını sosyal medya hesaplarında yayınlayan sürücü dün yaptığı canlı yayında bir sonraki tehlikeli videosunu anlatarak takipçilerinden beğeni istedi.

"5000 LİRA BİR ŞEY DEĞİL"

Sürücü yaptığı canlı yayında takipçilerine bir sonraki çekeceği videoyu anlattı. Bazı takipçilerinin gönderdiği "maganda olma", "insanların canını tehlikeye atma" yorumlarına da aldırış etmeyen sürücü canlı yayında "Ceza gelir kardeşim sıkıntı yok. Devletimiz göndersin. 5 bin 500 lira bir şey değil sıkıntı yok. Ortaya nargile koyacağım hızım da 120 -140 arası olacak. Ortaya koyduğum nargile yanıyor. Risk yok. Sağ tarafıma da çiğ köfte koyacağım. Mis ya, bundan daha ötesi yok. Kardeşinizi takip edin" dedi.

DHA
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