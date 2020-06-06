Halk otobüsünde akılalmaz kavga! Bir anda çılgına döndü
|06 Haziran 2020 19:00
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İzmit Gündoğdu Boğazova Caddesi'nde meydana gelen halk otobüsüne binen bir kadın, maske takmadı. Sürücü, adı öğrenilemeyen kadını maske takması için uyarak, "Maskesiz yolcu almıyorum" dedi.
Küçük çocuğu ile birlikte koltuğa oturan kadın ise, "Kapa çeneni nasıl almıyorsun" yanıtı verdi. Bunun üzerine başka bir kadın yolcu, "Terbiyesiz" diyerek, kadına maske takmaması durumunda şikayetçi olacağını bildirdi.
Kadın ise elindeki maskeyi kadına doğru sallayarak, "Bak takmıyorum" dedi. Sürücünün, suçlu olduğunu söylediği kadın, "Kimi çağırırsan çağır" diye konuştu.
Kadın daha sonra ayağa kalkarak, ön koltukta oturan kadınlara küfredip, saldırdı.
Bu sırada küçük bir çocuk, "Yeter" diye bağırırken, otobüs sürücüsü kadınları ayırmaya çalıştı. Şikayet üzerine gelen polis, kadın ile sürücü ve yolcuların ifadelerini aldı.
Maske takmayan kadına, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymaması nedeniyle ceza kesileceği belirtildi.
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