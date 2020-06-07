Ordu Büyükşehir Belediyesinden 'büst' açıklaması

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na konulan Ertuğrul Gazi büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzetilerek tasvir edilmesinin kendilerini de rahatsız ettiğini ve aynı gün söz konusu büstün kaldırıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi" kapsamında yaptırdıkları büstlerden "Ertuğrul Gazi" büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzetilerek tasvir edilmesinin kendilerini de rahatsız ettiği belirtildi.

Aynı gün söz konusu büstün kaldırıldığına işaret edilen açıklamada, "Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Gösterilen hassasiyetten dolayı tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin "Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi" kapsamında Türk tarihinde önemli yere sahip 20 isme ait büst yaptırılarak 4 Haziran'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yerleştirilmişti.

Çalışma kapsamında büstleri yapılan isimler şöyle:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaaddin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy, İbni Sina."