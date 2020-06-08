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13 ilde, ihraç edilmiş 74 polise FETÖ gözaltısı

Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, polislik mesleğinden ihraç edilmiş 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 08 Haziran 2020 08:06
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13 ilde, ihraç edilmiş 74 polise FETÖ gözaltısı

Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, polislik mesleğinden ihraç edilmiş 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Anadolu Ajansı
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