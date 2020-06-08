13 ilde, ihraç edilmiş 74 polise FETÖ gözaltısı
Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, polislik mesleğinden ihraç edilmiş 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|08 Haziran 2020 08:06
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu
07 Haziran 2020 19:27
|MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
07 Haziran 2020 17:29
|Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi
07 Haziran 2020 16:39
|Kaçak FETÖ'cü Üsteğmen sokağa çıkınca yakalandı
07 Haziran 2020 12:56
|FETÖ içinde 10 milyon sterlin kavgası
07 Haziran 2020 09:56
|Terör örgütü DEAŞ'a yılın ilk 5 ayında büyük darbe
06 Haziran 2020 11:36
|FETÖ'nün sosyal medya yöneticisinin örgütsel yazışmaları tespit edildi
06 Haziran 2020 11:33
|Barış Pınarı bölgesinde tarım alanlarını hedef alan PKK'lı terörist yakalandı
06 Haziran 2020 10:25
|Almanya'dan Türk SİHA'larına büyük övgü
06 Haziran 2020 10:06
|Adana'da terör örgütü PKK operasyonu: 10 gözaltı
06 Haziran 2020 08:07