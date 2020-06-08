Güne başlarken döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|08 Haziran 2020 09:56
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,7750
|6,7760
|Avro
|7,6470
|7,6480
|Sterlin
|8,5790
|8,6220
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7500
|6,7800
|Avro
|7,6200
|7,6600
|Sterlin
|8,5210
|8,7230
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