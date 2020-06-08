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Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 605 lira, Cumhuriyet altını da 2.473 liradan satılıyor
 08 Haziran 2020 12:45
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 369,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.457,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 366,50 366,70 369,70 369,90
Cumhuriyet Ata Lira 2.415,00 2.436,00 2.436,00 2.457,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 334,30 338,30 337,00 341,00
Lira(Tam) Ziynet 2.360,00 2.380,00 2.380,00 2.400,00
Yarım Ziynet 1.180,00 1.190,00 1.190,00 1.200,00
Çeyrek Ziynet 590,00 595,00 595,00 600,00
Anadolu Ajansı
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