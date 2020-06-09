Şırnak'ın Silopi ve Elazığ kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
|09 Haziran 2020 08:54
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Silopi ve Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Silvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Silvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Şırnak, Elazığ ve Diyarbakır'da bugünkü operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 6'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.
Şırnak Silopi kırsalında iki terörist,Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 9, 2020
Elazığ Görese Dağlarında iki terörist,
Toplam 4️ terörist daha etkisiz hale getirildi...
Yurt içi toplam terörist sayısı 445'e indi.
Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah...
Biraz daha sabır ve gayret...
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Emekli polis memuru 37 yıldır mahalle camisinin bakımını yapıyor
02 Haziran 2020 11:10
|MSB: Sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi
02 Haziran 2020 09:38
|Kars'ta kaybolan engelli genç 300 kişilik arama kurtarma ekibince bulundu
01 Haziran 2020 10:32
|Başsavcılık yalanladı: 'Rapçi Rota' gözaltına alınmadı
31 Mayıs 2020 16:38
|Bataklığa saplanan ineğinin başından ayrılmayan besiciye koyun desteği
30 Mayıs 2020 12:45
|Fetih coşkusu İstanbul Boğazı'nda başladı
29 Mayıs 2020 12:07
|Berber randevuları artık 'online' alınabilecek
27 Mayıs 2020 11:54
|Orman mühendisi iki kadın 'ateş savaşçılarını' eğitiyor
27 Mayıs 2020 11:44
|Sivas Valiliğinden esprili 'geçmiş bayram' ziyareti uyarısı
27 Mayıs 2020 10:39
|Beyazıt'taki tramvay durağında bir kişi ölü bulundu
26 Mayıs 2020 08:05