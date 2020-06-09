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'Biri eski albay, biri muvazzaf binbaşı 8 askere FETÖ gözaltısı

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturmada biri eski albay, biri muvazzaf binbaşı 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
 09 Haziran 2020 10:11
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'Biri eski albay, biri muvazzaf binbaşı 8 askere FETÖ gözaltısı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına ilişkin Ankara merkezli soruşturmada, biri geçici görevden uzaklaştırılmış albay, biri muvazzaf binbaşı olmak üzere 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasıyla iltisakı bulunduğu tespit edilen geçici olarak görevden uzaklaştırılan bir albay, halen görevde olan bir binbaşı, biri ihraç edilmiş 3 teğmen ile biri emekli 3 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerden 5'inin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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