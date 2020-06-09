Başkanın testi pozitif çıktı, kendisi ile teması olanları uyardı
Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
|09 Haziran 2020 14:16
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Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Bayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun belli olduğunu belirtti.
Test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Bayık, "Değerli dostlar ve hemşehrilerim, yaptırdığım Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle hepinizden dua bekliyorum. Benimle temas halinde olanlar bu konuda bilgi sahibi olsun ve en kısa sürede mutlaka test yaptırsın lütfen." ifadelerini kullandı.
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