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Flaş! 41 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Atama kararlarına göre 18 ile yeni vali ataması yapıldı, 23 ilin valisi yer değiştirdi. Atama kararlarına göre Yavuz Selim Köşger İzmir Valisi, Süleyman Elban Adana Valisi, Münir Karaloğlu da Diyarbakır Valisi olarak atandı.
 10 Haziran 2020 02:00
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Flaş! 41 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/274

Ekli listede yer alan kişiler karşılarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 6 ncı maddeleri gereğince atanmıştır.

9 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Muğla Valisi Esengül CİVELEK atanmıştır.

ADI SOYADI

ESKİ GÖREVİ

YENİ GÖREVİ

Aykut PEKMEZ

Adıyaman Valisi

Mülkiye Başmüfettişi

Hamdı Bilge AKTAŞ

Çankırı Valisi

Mülkiye Başmüfettişi

Haşan KARAHAN

Denizli Valisi

Mülkiye Başmüfettişi

Haşan Basri GÜZELOĞLU

Diyarbakır Valisi

Mülkiye Başmüfettişi

Özdemir ÇAKACAK

Eskişehir Valisi

Mülkiye Başmüfettişi

Harun SARIFAKIOĞULLARI

Giresun Valisi

Mülkiye Başmüfettişi

Cüneyit Orhan TOPRAK

Konya Valisi

Mülkiye Başmüfettişi

Ömer TORAMAN

Kütahya Valisi

Mülkiye Başmüfettişi

Ahmet DENİZ

Manisa Valisi

Mülkiye Başmüfettişi

Mustafa YAMAN

Mardin Valisi

Mülkiye Başmüfettişi

Ahmet Hamdi NAYİR

Sakarya Valisi

Mülkiye Başmüfettişi

Osman KAYMAK

Samsun Valisi

Mülkiye Başmüfettişi

Koksal ŞAKALAR

Sinop Valisi

Mülkiye Başmüfettişi

Kadir ÇAKIR

Yozgat Valisi

Mülkiye Başmüfettişi

Erdoğan BEKTAŞ

Zonguldak Valisi

Mülkiye Başmüfettişi

Ali MANTI

Aksaray Valisi

Mülkiye Başmüfettişi

Fahri MERAL

Karaman Valisi

Mülkiye Başmüfettişi

Mahmut DEMİRTAŞ

Adana Valisi

Mardin Valisi

Mustafa TUTULMAZ

Afyonkarahisar Valisi

Zonguldak Valisi

Süleyman ELBAN

Ağrı Valisi

Adana Valisi

Osman VAROL

Amasya Valisi

Ağrı Valisi

Münir KARALOĞLU

Antalya Valisi

Diyarbakır Valisi

Yavuz Selim KÖŞGER

Aydın Valisi

İzmir Valisi

Ersin YAZICI

Balıkesir Valisi

Antalya Valisi

Haşan ŞILDAK

Burdur Valisi

Balıkesir Valisi

Orhan TAVLI

Çanakkale Valisi

Muğla Valisi

Çetin Oktay KALDIRIM

Elazığ Valisi

Sakarya Valisi

Ali ARSLANTAŞ

Erzincan Valisi

Burdur Valisi

Erol AYYILDIZ

İzmir Valisi

Eskişehir Valisi

Yaşar KARADENİZ

Kastamonu Valisi

Manisa Valisi

Hüseyin AKSOY

Kocaeli Valisi

Aydın Valisi

Vahdettin ÖZKAN

Kahramanmaraş Valisi

Konya Valisi

İlhami AKTAŞ

Nevşehir Valisi

Çanakkale Valisi

Seddar YAVUZ

Ordu Valisi

Kocaeli Valisi

Ali Fuat ATİK

Siirt Valisi

Denizli Valisi

Tuncay SONEL

Tunceli Valisi

Ordu Valisi

Mustafa MASATLI

Ardahan Valisi

Amasya Valisi

Enver ÜNLÜ

İğdır Valisi

Giresun Valisi

Ömer Faruk COŞKUN

Osmaniye Valisi

Kahramanmaraş Valisi

Zülkif DAĞLI

Düzce Valisi

Samsun Valisi

Gökmen ÇİÇEK

Personel Genel Müdürü

Afyonkarahisar Valisi

Mahmut ÇUHADAR

Mülkiye Başmüfettişi

Adıyaman Valisi

Abdullah AYAZ

Göç İdaresi Genel Müdürü

Çankırı Valisi

Ali ÇELİK

İller İdaresi Genel Müdürü

Kütahya Valisi

Erol KARAÖMEROGLU

Altındağ Kaymakamı

Sinop Valisi

Ziya POLAT

Mamak Kaymakamı

Yozgat Valisi

Hamza AYDOĞDU

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü

Aksaray Valisi

Mehmet Alpaslan IŞIK

Teftiş Kurulu Başkanı

Karaman Valisi

Erkaya YIRIK

Melikgazi Kaymakamı

Elazığ Valisi

Mehmet MAKAS

Zeytinburnu Kaymakamı

Erzincan Valisi

Avni ÇAKIR

Mülkiye Başmüfettişi

Kastamonu Valisi

İnci SEZER BECEL

Çatalca Kaymakamı

Nevşehir Valisi

Osman HACIBEKTAŞOĞLU

Bilgi işlem Dairesi Başkanı

Siirt Valisi

Mehmet Ali ÖZKAN

Tatvan Kaymakamı

Tunceli Valisi

Hüseyin ÖNER

Burhaniye Kaymakamı

Ardahan Valisi

Hüseyin Engin SARIİBRAHİM

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü

İğdır Valisi

Erdinç YILMAZ

Tepebaşı Kaymakamı

Osmaniye Valisi

Cevdet ATAY

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Düzce Valisi

Mehmet Fatih SERDENGEÇTİ

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı

Personel Genel Müdürü

Turan ERGÜN

Mülkiye Başmüfettişi

Teftiş Kurulu Başkanı

Hüseyin Kürşat KIRBIYIK

Strateji Geliştirme Başkanı

İller İdaresi Genel Müdürü

Savaş ÜNLÜ

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

Göç İdaresi Genel Müdürü

Şefik AYGÖL

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı

Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürü

Mehmet MUT

Mülkiye Müfettişi

Strateji Geliştirme Başkanı

Sezer IŞIKTAŞ

Silopi Kaymakamı

Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanı

Serdar KARTAL

Mülkiye Müfettişi

Destek Hizmetleri

Dairesi Başkanı
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