Flaş! 41 ilin valisi değişti
|10 Haziran 2020 02:00
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/274
Ekli listede yer alan kişiler karşılarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 6 ncı maddeleri gereğince atanmıştır.
9 Haziran 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Muğla Valisi Esengül CİVELEK atanmıştır.
|
ADI SOYADI
|
ESKİ GÖREVİ
|
YENİ GÖREVİ
|
Aykut PEKMEZ
|
Adıyaman Valisi
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Hamdı Bilge AKTAŞ
|
Çankırı Valisi
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Haşan KARAHAN
|
Denizli Valisi
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Haşan Basri GÜZELOĞLU
|
Diyarbakır Valisi
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Özdemir ÇAKACAK
|
Eskişehir Valisi
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Harun SARIFAKIOĞULLARI
|
Giresun Valisi
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Cüneyit Orhan TOPRAK
|
Konya Valisi
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Ömer TORAMAN
|
Kütahya Valisi
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Ahmet DENİZ
|
Manisa Valisi
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Mustafa YAMAN
|
Mardin Valisi
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Ahmet Hamdi NAYİR
|
Sakarya Valisi
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Osman KAYMAK
|
Samsun Valisi
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Koksal ŞAKALAR
|
Sinop Valisi
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Kadir ÇAKIR
|
Yozgat Valisi
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Erdoğan BEKTAŞ
|
Zonguldak Valisi
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Ali MANTI
|
Aksaray Valisi
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Fahri MERAL
|
Karaman Valisi
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Mahmut DEMİRTAŞ
|
Adana Valisi
|
Mardin Valisi
|
Mustafa TUTULMAZ
|
Afyonkarahisar Valisi
|
Zonguldak Valisi
|
Süleyman ELBAN
|
Ağrı Valisi
|
Adana Valisi
|
Osman VAROL
|
Amasya Valisi
|
Ağrı Valisi
|
Münir KARALOĞLU
|
Antalya Valisi
|
Diyarbakır Valisi
|
Yavuz Selim KÖŞGER
|
Aydın Valisi
|
İzmir Valisi
|
Ersin YAZICI
|
Balıkesir Valisi
|
Antalya Valisi
|
Haşan ŞILDAK
|
Burdur Valisi
|
Balıkesir Valisi
|
Orhan TAVLI
|
Çanakkale Valisi
|
Muğla Valisi
|
Çetin Oktay KALDIRIM
|
Elazığ Valisi
|
Sakarya Valisi
|
Ali ARSLANTAŞ
|
Erzincan Valisi
|
Burdur Valisi
|
Erol AYYILDIZ
|
İzmir Valisi
|
Eskişehir Valisi
|
Yaşar KARADENİZ
|
Kastamonu Valisi
|
Manisa Valisi
|
Hüseyin AKSOY
|
Kocaeli Valisi
|
Aydın Valisi
|
Vahdettin ÖZKAN
|
Kahramanmaraş Valisi
|
Konya Valisi
|
İlhami AKTAŞ
|
Nevşehir Valisi
|
Çanakkale Valisi
|
Seddar YAVUZ
|
Ordu Valisi
|
Kocaeli Valisi
|
Ali Fuat ATİK
|
Siirt Valisi
|
Denizli Valisi
|
Tuncay SONEL
|
Tunceli Valisi
|
Ordu Valisi
|
Mustafa MASATLI
|
Ardahan Valisi
|
Amasya Valisi
|
Enver ÜNLÜ
|
İğdır Valisi
|
Giresun Valisi
|
Ömer Faruk COŞKUN
|
Osmaniye Valisi
|
Kahramanmaraş Valisi
|
Zülkif DAĞLI
|
Düzce Valisi
|
Samsun Valisi
|
Gökmen ÇİÇEK
|
Personel Genel Müdürü
|
Afyonkarahisar Valisi
|
Mahmut ÇUHADAR
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Adıyaman Valisi
|
Abdullah AYAZ
|
Göç İdaresi Genel Müdürü
|
Çankırı Valisi
|
Ali ÇELİK
|
İller İdaresi Genel Müdürü
|
Kütahya Valisi
|
Erol KARAÖMEROGLU
|
Altındağ Kaymakamı
|
Sinop Valisi
|
Ziya POLAT
|
Mamak Kaymakamı
|
Yozgat Valisi
|
Hamza AYDOĞDU
|
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü
|
Aksaray Valisi
|
Mehmet Alpaslan IŞIK
|
Teftiş Kurulu Başkanı
|
Karaman Valisi
|
Erkaya YIRIK
|
Melikgazi Kaymakamı
|
Elazığ Valisi
|
Mehmet MAKAS
|
Zeytinburnu Kaymakamı
|
Erzincan Valisi
|
Avni ÇAKIR
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Kastamonu Valisi
|
İnci SEZER BECEL
|
Çatalca Kaymakamı
|
Nevşehir Valisi
|
Osman HACIBEKTAŞOĞLU
|
Bilgi işlem Dairesi Başkanı
|
Siirt Valisi
|
Mehmet Ali ÖZKAN
|
Tatvan Kaymakamı
|
Tunceli Valisi
|
Hüseyin ÖNER
|
Burhaniye Kaymakamı
|
Ardahan Valisi
|
Hüseyin Engin SARIİBRAHİM
|
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü
|
İğdır Valisi
|
Erdinç YILMAZ
|
Tepebaşı Kaymakamı
|
Osmaniye Valisi
|
Cevdet ATAY
|
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
|
Düzce Valisi
|
Mehmet Fatih SERDENGEÇTİ
|
İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı
|
Personel Genel Müdürü
|
Turan ERGÜN
|
Mülkiye Başmüfettişi
|
Teftiş Kurulu Başkanı
|
Hüseyin Kürşat KIRBIYIK
|
Strateji Geliştirme Başkanı
|
İller İdaresi Genel Müdürü
|
Savaş ÜNLÜ
|
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı
|
Göç İdaresi Genel Müdürü
|
Şefik AYGÖL
|
İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı
|
Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürü
|
Mehmet MUT
|
Mülkiye Müfettişi
|
Strateji Geliştirme Başkanı
|
Sezer IŞIKTAŞ
|
Silopi Kaymakamı
|
Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanı
|
Serdar KARTAL
|
Mülkiye Müfettişi
|
Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanı
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