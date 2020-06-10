Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladı
|10 Haziran 2020 06:42
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10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladı. Kararname için tıklayınız.
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