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Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladı
 10 Haziran 2020 06:42
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Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladı. Kararname için tıklayınız.
Memurlar.Net
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