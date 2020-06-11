Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
|11 Haziran 2020 09:54
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Meclis Başkanlığı seçimi ve kabine değişikliği söylentileri AK Pati kulislerinde dolaşmaya başladı. Erdoğan'ın Meclis Başkanlığı ve kabine değişikliğini eşzamanlı olarak yapacağı tahmin ediliyor.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Meclis'te kabine değişikliği heyecanı yaşandığını ifade etti.
Meclis Başkanlığı seçimi ve kabine değişikliği söylentileri
Meclis bahçesinde oturup milletvekilleriyle sohbet ettiğini belirten Selvi, şu ifadeleri kullandı; ''AK Parti cephesinde çifte heyecan yaşanıyor. Meclis Başkanlığı seçimi ve kabine değişikliği söylentileri. Erdoğan'ın birkaç gün Ankara dışında olması, Bakanlar Kurulu'nun değişeceği yönündeki beklentileri artırmış. Erdoğan'ın Meclis Başkanlığı ve kabine değişikliğini eşzamanlı olarak yapacağını tahmin ediyorlar.
Erdoğan dışında kimse bilmiyor
Kabine değişikliğine gelince, Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının arttırılacağı ve değişimin sınırlı tutulacağı dışında bir bilgi yok. İsim isim hangi bakanların değişeceğini Erdoğan dışında kimse bilmiyor.
Kabineye dokunmayabilir
Ha bu arada, Erdoğan Ankara'ya döner, Meclis Başkanlığı seçimi yapılır ama kabineye dokunmazsa hayal kırıklığına uğrayan az olmaz. Ama sürpriz olmamalı.
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