Dolar güne yükselişle başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|12 Haziran 2020 09:47
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,8390
|6,8400
|Avro
|7,7310
|7,7320
|Sterlin
|8,5830
|8,6270
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8250
|6,8550
|Avro
|7,7050
|7,7450
|Sterlin
|8,5320
|8,7360
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