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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 12 Haziran 2020 09:47
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,83906,8400
Avro7,73107,7320
Sterlin8,58308,6270
ANKARA
ABD Doları6,82506,8550
Avro7,70507,7450
Sterlin8,53208,7360
Borsa, güne düşüşle başladı
Anadolu Ajansı
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