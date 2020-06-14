Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medya paylaşımını kınadı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının 14.06.2020 tarihli basın açıklaması: pic.twitter.com/3ZTX1No1W5 T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) June 14, 2020

Siyasi eleştiri başkadır; insanların şerefine, namusuna dil uzatmak başkadır.



Selahattin Demirtaşın eşine yönelik ahlaksız paylaşımda bulunan kişiyle ilgili İçişleri Bakanlığımızın tahkikat başlattığı bilgisini aldık.



AK Parti böyle ahlaksızlıklara asla müsamaha göstermez! Dr. Mehmet Muş 🟢🇹🇷 (@mehmedmus) June 14, 2020