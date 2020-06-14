Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınadı
|14 Haziran 2020 12:35
|Yazdır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medya paylaşımını kınadı.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının 14.06.2020 tarihli basın açıklaması: pic.twitter.com/3ZTX1No1W5T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) June 14, 2020
Siyasi eleştiri başkadır; insanların şerefine, namusuna dil uzatmak başkadır.Dr. Mehmet Muş 🟢🇹🇷 (@mehmedmus) June 14, 2020
Selahattin Demirtaşın eşine yönelik ahlaksız paylaşımda bulunan kişiyle ilgili İçişleri Bakanlığımızın tahkikat başlattığı bilgisini aldık.
AK Parti böyle ahlaksızlıklara asla müsamaha göstermez!
Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır.Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 14, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İran'a uçuşların başlayacağı tarih açıklandı
15 Haziran 2020 13:33
|İletişim Başkanı Altun'dan, 'Pençe-Kartal Operasyonu' açıklaması
15 Haziran 2020 08:38
|'FETÖ'cü hainlerin TSK üniforması giymesine müsaade etmeyeceğiz'
15 Haziran 2020 08:13
|Büyükşehirlerden anadolu illerine hareketlilik yaşanıyor
15 Haziran 2020 07:54
|'Yurtlar da dünyaya model oldu'
15 Haziran 2020 06:11
|İçişleri Bakanlığı'ndan 'Bingöl' depremine ilişkin açıklama
15 Haziran 2020 05:06
|Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmaları başladı
15 Haziran 2020 05:01
|Oktay: Deprem öldürmez binalar öldürür ilkemiz var
15 Haziran 2020 02:29
|Bursa Valisi Canbolat: Pozitif vakada artışlar yaşanıyor
15 Haziran 2020 02:27
|Hedefler yerle bir edildi: Bakan Akar böyle takip etti
15 Haziran 2020 02:25