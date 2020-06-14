1 güvenlik korucusu hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

Bingöl Valiliğinden, merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova'nın Kaynarpınar köyünde göçük altında kalan güvenlik korucusunun kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, şehit güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dilendi.

AFAD'dan Bingöl depremine ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki depremde, 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 18 vatandaşın yaralandığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, "Merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,7 büyüklüğündeki depremde, 1 güvenlik korucumuz şehit olurken 18 vatandaşımız yaralanmıştır.

Bölgeye 1 AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi, 20 ambulans, 12 UMKE aracı, 1 mobil komuta aracı, 1 acil müdahale ünitesi ve 1 lojistik araç sevk edilmiştir. Müdahale ve tarama faaliyetleri, 86'sı AFAD personeli olmak üzere UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekiplerinden toplam 116 personel ve 29 araç ile sürdürülmektedir.

İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu, beraberindeki AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ile birlikte bölgeye gitmektedir. İçişleri Bakan Yrd. Sn. İsmail Çataklı, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ndeki çalışmaları koordine etmektedir.

Bingöl'de 14, Erzurum'da 4 vatandaşımız yaralanmış ve 1 güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Yedisu ilçesi Yeşilgöl köyünde 2 ev, Erzurum Çat Dorabi mezrasında 9 ahır ve 12 ev olmak üzere toplam 14 ev ve 9 ahır hasar görmüştür. Bingöl kent merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanma meydana gelmeyen deprem sonrası ikisi 4,00(Mw) büyüklüğün üzerinde toplam 45 artçı yaşanmıştır. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illerindeki AFAD ekipleri teyakkuz halindedir. Genelkurmay Başkanlığı'na ait 2 uçak ile Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 2 helikopter teyakkuzda bekletilmektedir.

Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Türk Telekom'un sabit şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır. 3 Mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir.

"Barınma ve Beslenme"

Barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla AFAD bölgesel lojistik depolarından, Bingöl'e 1.100 adet 16,5 m2, 122 adet 28,5 m2 ve 20 adet 112 m2 çadır olmak üzere toplam 1.242 adet çadır sevk edilmiştir. Erzurum Çat'a ise 120 adet 16,5 m2 çadır ve 105 adet battaniye sevk edilmiştir.

Türk Kızılay tarafından 1.000 kişilik sıcak yemek, 153 çadır, 1.500 battaniye, 100 yatak, 4 genel maksat çadırı, 19 personel ve 14 araç ile birlikte olay bölgesine sevk edilmiştir.

Ulaşım

Erzurum istikametinden Çat-Yedisu arasında ulaşımın sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ekip talebinde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bir korucumuzu kaybettik, 18 vatandaşımız yaralı. Hamd olsun şuan itibariyle yine kritik durumda olan yaralımız, vatandaşımız yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, depremin yaşandığı Bingöl'e geldi. Bingöl Havalimanı'nda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaraları biran önce saracaklarını aktardı. Oktay, "Biz İstanbul'dan kalkıp Ankara'daki ilgili arkadaşlarımızı alarak Bingöl'e gelmiş durumdayız. Tabi, bir korucumuzu kaybettik. Yine aynı şekilde hem ekibimiz adına hem de Sayın Cumhurbaşkanımız adına da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Son zamanlarda da tüm Türkiye'de ve dünyada buna şahittir, en ufak bir sıkıntıda biz yerel yönetim olarak yereldeki arkadaşlarımızla müdahale ediyoruz. Yine şuanda bakanlarımız ile birlikte yaralarımız hep birlikte sarmaya geldik. Birazdan kısmet olursa Karlıova'ya geçeceğiz, köylerimiz ziyaret edeceğiz. Köylerimizdeki hasarları yine yerinde göreceğiz. Ümit ediyoruz, şuan bize gelen bilgilere göre hamd olsun bu kadar büyük bir hasar gözükmüyor, ama hasar tespit çalışmaları devam ettiği için de şu anlık verdiğimiz bilgiler an itibariyle yerinde zaten birlikte değerlendirdikten sonra daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız"Bdedi.

"18 yaralımız var"

5.7 büyüklüğündeki depremden sonra 46 artçı sarsıntı yaşandığını anımsatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bunların 2'si 4'ün üzerinde, bunlar normal. Bunlar yine azalarak devam edecek artçı depremlerimiz. 18 vatandaşımız var yaralı olan. Birisi merkezdeki devlet hastanesinde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş durumda. Diğerleri de hem Bingöl hem de Karlıova Devlet Hastanelerimizdeler. Hamd olsun şuan itibariyle yine kritik durumda olan yaralımız, vatandaşımız yok. Buna da şükrediyoruz. Köylerimiz ve mezralarımız tek tek çek ediliyor. Her birini yerinde kontrol ediyoruz. İlgili tüm birimlerimiz hem AFAD ekiplerimiz olsun, yerelde yine UMKE ekiplerimiz, Kızılay ekiplerimiz Çevre ve Şehircilikten olan tüm ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde hem yerinde ihtiyacı olanlara çadır dağıtımına başlamışlar. Bin 300'ün üzerinde fiilen çadır, Karlıova dahil köylerimiz dahil şuanda ulaşmıştır, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak üzeredir" diye konuştu.

"Yaraları biran önce saracağız"

180 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarının fiilen başladığını aktaran Oktay, "Tamamlanana kadar da devam edecektir. Biz, Elazığ'dan da Malatya'dan da yine tüm vatandaşlarımız da şahit olmuşlardır, en ufak bir sıkıntıda biz devlet olarak milletimizin yanında olduk. Tüm bakanlıklarımız ile birlikte yereldeki tüm yöneticilerimizle birlikte bugünde yine buradayız. Ekip olarak buradayız. Merkezdeki bakanlıklarımız ve yereldeki belediye başkanımız yine buradadır. Valilerimiz, yerel yönetimlerimiz buradalar. Ne gerekiyorsa yapılacaktır, yapılmaktadır. Biz de fiilen yerinde gidip göreceğiz, yapılması gereken alınması gereken kararlar varsa yine hep birlikte alıyor olacağız. Yaraları biran önce saracağız inşallah. Tekrar hepimize geçmiş olsun, inşallah bu kadarıyla kalırız ama detay bilgiler ulaştıkça da sizlerle paylaşıyor olacağız" ifadelerini kullandı.