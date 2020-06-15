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FETÖ'ye pandemi sonrası büyük darbe: 337'si halen görevli askerdi

Kovid-19 önlemleri hafifleyince FETÖ operasyonları yeniden hızlandı. İzmir'de başlayıp birçok şehirde devam eden operasyonlarda 830 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıktı. Bunların 337'sinin muvazzaf asker olması dikkat çekti. Şüpheliler arasında görevdeki polis sayısı 24, ihraç edilmiş polis sayısı ise 83. Kalan 386 şüpheliyi görevden ihraç edilmiş askerler, emekli askerler, mahrem imamlar, eski askeri okul öğrencileri oluşturdu. Operasyonlarda Ege Ordusu Komutanı Korg. Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı F.Ö. de gözaltına alınıp tutuklandı.
 15 Haziran 2020 07:09
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FETÖ'ye pandemi sonrası büyük darbe: 337'si halen görevli askerdi

Koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesinden sonra yurt çapında FETÖ'ye yönelik operasyonlar için de düğmeye basıldı. Haziran'ın başından geçtiğimiz güne kadar ülkenin çeşitli illerindeki Başsavcılıklarca gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 830 FETÖ şüphelisine yönelik operasyonlar kapsamında gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan muvazzaf asker sayısı 337 olurken, görevi başında polis sayısı ise 24, görevden ihraç edilmiş polis sayısı 83 oldu. Kalan 386 şüpheliyi ise görevden ihraç edilmiş askerler, emekli askerler, mahrem imamlar, eski askeri okul öğrencileri oluşturdu.

İŞARET FİŞEĞİ EMİR SUBAYI'YLA ATILDI

Operasyonların işaret fişeği 31 Mayıs'ta İzmir'de atıldı. FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı F.Ö'nün gözaltına alınıp tutuklanması oldu. Büyük çaplı operasyonların ilki İstanbul'da gerçekleşti. 2 Haziran'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan 98'i muvazzaf 118 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

YURT GENELİNDE OPERASYONLAR HIZ KAZANDI

Kayseri'de 2 Haziran tarihinde gerçekleşen FETÖ operasyonunda ise aralarında meslekten ihraç astsubay, aktif görevde öğretmen ile ev hanımının da olduğu çeşitli mesleklerden 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 3 Haziran'da Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu "mahrem abi" tarafından ardışık arandıkları tespit edilen, 6'sı muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

31 ŞÜPHELİ GAYBUBET EVİNDE YAKALANDI

5 Haziran tarihinde İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, İzmir ve başka ildeki soruşturmalarda aranan 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin haberleşmek için telefonlarına yeni ürettikleri yazılımla güvenli hale getirdikleri Viber görünümlü bir program kullandıkları belirlendi. Aynı gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada FETÖ soruşturmasında, haklarında yakalama kararı bulunan 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polise de uzandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 6 muvazzaf asker, 1 emekli asker, 7 kapatılan askeri okul öğrencisi, 4 mahrem imam, 7 örgüt üyesi ile birlikte 17 Bylock kullanan şüpheli gözaltına alındı. Aynı gün bir diğer operasyon haberi de Balıkesir'den geldi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiası ile meslekten ihraç edilen farklı rütbelerde 74 polis hakkında gözaltı kararı verdi. 8 Haziran'da Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ'ye ilişkin soruşturmada 24'ü aktif görevdeki emniyet personeli 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın mahrem yapılanması içinde faaliyet gösteren 1 ihraç subay, 1 aktif subay, 11 aktif astsubay, 9 emekli astsubay ve 10 ihraç astsubay olmak üzere toplam 12'si muvazzaf 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Yeni Şafak
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