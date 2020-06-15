Bingöl'deki depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'de dün saat 17.24'te merkez üssü Karlıova ilçesinde meydan gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin etkisi, gün ağarınca ortaya çıktı.
|15 Haziran 2020 08:22
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Çok sayıda evin ve ahırın yıkıldığı depremde en ağır hasarı alan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde de birçok kerpiç yapı yıkıldı.
Günün aydınlanmasıyla havadan görüntülenen Elmalı köyündeki hasarın boyutu kameraya yansıdı.
AFAD, dün saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD, enkaz altında kalan 1 güvenlik korucusunun yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin yaralandığını açıkladı.
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