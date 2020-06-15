Muhabir canlı yayında depreme yakalandı
|15 Haziran 2020 10:42
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Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili gelişmeleri izleyicilere aktarmak için bölgede bulunan CNN Türk muhabiri, kentte meydana gelen artçı depreme canlı yayında yakalandı.
Bingöl Karlıova'da, 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki artçı sarsıntılar devam ediyor. Gelişmeleri ekran başındakilere aktarmak için bölgeye giden CNN Türk ekibi de artçı depremlerden birine canlı yayında yakalandı.
KENT YENİDEN SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.
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