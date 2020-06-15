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HDP'nin eylemi nedeniyle bir ilde daha giriş çıkışlar kısıtlandı

HDP'li vekillerin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla parti tarafından planlanan yürüyüşler 9 ilde sınırlandırılmıştı. Bursa Valiliği'nden gelen açıklama ile giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi. İşte o iller...
 15 Haziran 2020 15:36
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HDP'nin eylemi nedeniyle bir ilde daha giriş çıkışlar kısıtlandı

HDP'li vekillerin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla parti tarafından planlanan yürüyüşler 9 ilin ardından Bursa'da da yasaklandı. Kentte 14-20 Haziran arasında giriş-çıkışlar kısıtlandırıldı. Bununla birlikte 1-14 Temmuz tarihleri arasında da park ve bahçelerde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmeyecek.

Yapılan açıklamalarda, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi. Adana'da süre 15 gün olarak belirlenirken, Edirne'de süre 3 gün, Sakarya'da 5 gün, Hakkari'de de iki gün olarak açıklandı. İşte, giriş çıkış kısıtlaması getirilen illerin listesi...

HANGİ İLLERE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ?

Koronavirüs salgını nedeniyle virüsün yayılma ihtimalinin de olduğunu belirten Adana Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini açıkladı. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.

ADANA'DA 15 GÜN GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI

Adana'da, HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplantı çağrıları yapılması üzerine milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca toplantı, gösteri ve yürüyüşler de 15 gün süreyle yasaklandı.

EDİRNE'DE 3 GÜNLÜK YASAK

Edirne'de corona virüsle mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.

KOCAELİ'NDE 15 GÜNLÜK YASAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.

SAKARYA'DA 5 GÜNLÜK YASAK

Sakarya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.

TEKİRDAĞ'DA 3 GÜNLÜK YASAK

Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun Covid-19 zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.

BİTLİS'TE 15 GÜNLÜK YASAK

Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

HAKKARİ'DE 2 GÜNLÜK YASAK

Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan etkinlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.

KIRKLARELİ'NDE 6 GÜNLÜK YASAK

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.

VAN'DA YASAK

Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu. Açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır." denildi.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel katılmak için hareket edecek grupların, şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine,1-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesine, konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine karar verilmiştir.
Memurlar.Net
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