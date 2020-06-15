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İsmail Küçükkaya: 550 bin liraya anlaşmıştık, konuşmaması gerekirdi

İsmail Küçükkaya, eski eşi Eda Demirci'nin kendisi hakkındaki açıklama ve iddialarının ardından bir açıklama yaptı.
 15 Haziran 2020 16:03
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İsmail Küçükkaya: 550 bin liraya anlaşmıştık, konuşmaması gerekirdi

Fox TV ekranlarının sabah haberleri programı 'Çalar Saat'i sunan İsmail Küçükkaya, eski eşi Eda Demirci'nin fiziksel ve psikolojik şiddet ile aldatma iddialarına cevap verdi.

İsmail Küçükkaya, eski eşinin iki gündür gündemde geniş yer bulan açıklamaları hakkında avukatları Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla bir açıklamada bulundu.

Açıklamada; Eda Demirci ve İsmail Küçükkaya'nın boşanmasının 6 ay önce kesinleştiği ve yapılan anlaşma gereği tarafların bir diğerinin izni olmadan basın kuruluşlarına hakkında açıklama yapamayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca; Eda Demirci hakkında bu protokole uymayarak yaptığı açıklamalar nedeniyle hukuki ve cezai başvuların yapılacağı ifade edildi ve genç kadının iddialarının gerçek dışı olduğu söylendi.

İşte, o açıklama...
Memurlar.Net
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