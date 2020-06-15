3 bin sağlık personeli ve 250 işçi alımı hangi unvanlardan olacak?
|15 Haziran 2020 16:22
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Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul için alacağı 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alımından, dağılım belli oldu.
Buna göre 373 ortaöğretim, 606 önlisans ve 2.021 lisans düzeyinden alım olacak.
Lisans düzeyindeki alım şu şekilde olacak:
Diyetisyen:8
Ebe: 60
Fizyoterapist: 8
Hemşire: 1.929
Psikolog: 8
Sosyal Çalışmacı: 8
Önlisans düzeyindeki alımlar ise şu şekilde olacak:
Sağlık Teknikeri (Anestezi): 100
Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 17
Sağlık Teknikeri (Eczane) : 24
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 48
Sağlık Teknikeri (Patalojik Anatomi): 14
Sağlık Teknikeri (Röntgen): 175
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter): 228
Lise düzeyindeki alımlar ise şu şekilde olacak:
Hemşire: 373
Temizlik görevlisi: 108
Güvenlik görevlisi (Silahsız): 29
Elektrikçi (Genel): 27
Bilgisayar Sistem Kurulum
Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı: 21
Marangoz: 9
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı: 21
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Servis Destek Elemanı: 17
Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik): 5
İnşaat Boyacısı/ Boyacı: 13
Toplam: 250
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