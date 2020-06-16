Emniyet'den 15 Temmuz gazilerine müdahale açıklaması
|16 Haziran 2020 18:35
|Yazdır
ANKARA Emniyet Müdürlüğü, AK Parti Genel Merkezi önünde bekleyen 15 Temmuz gazilerine müdahale edildiği ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce, bugün bazı sosyal medya hesaplarında AK Parti Genel Merkezi önünde eylem yapmak isteyen 15 Temmuz gazilerine müdahale edildiği, çok sayıda gözaltının olduğu şeklinde paylaşımlar yapıldığı ve bunun üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Dün saat 19.30 sıralarında 15 Temmuz gazilerinden oluşan 20 kişilik bir grup, özlük haklarının düzeltilmesi talebiyle AK Parti Genel Merkezi önüne gelerek beklemeye başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel merkezden çıkışı esnasında, grubun hareket halindeki konvoya koşarak yönelmesi üzerine şahısların can güvenlikleri de düşünülerek görevlilerimiz tarafından yola çıkmaları önlenmiştir. Görevlilerimiz tarafından gruba yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığı gibi gözaltı işlemi de yapılmamıştır" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cepte, 'siyah listeli' klonlama önlemi
17 Haziran 2020 07:44
|Herkese arsa verilse şehirler hızla boşalır
17 Haziran 2020 06:51
|Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefliğine atama
16 Haziran 2020 23:54
|İstanbul'da eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek
16 Haziran 2020 22:41
|Komando niteliğini kaybeden bazı uzman erbaşların sözleşmesi fesih edilecek
16 Haziran 2020 21:53
|Muğla'nın ünlü plajlarında 'dört nala' güvenlik
16 Haziran 2020 21:10
|2 ilde gösteri, yürüyüş ve kente giriş çıkışlar yasaklandı
16 Haziran 2020 20:02
|Ağrı Devlet Hastanesi üniversite hastanesi statüsü kazandı
16 Haziran 2020 19:24
|Güvenlik korucusunun testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı
16 Haziran 2020 18:30
|Asker uğurlama töreni için İzmir'den geldi, 14 ev karantinaya alındı
16 Haziran 2020 17:56