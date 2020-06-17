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Gece yarısı 'Pençe-Kaplan' Operasyonundan ilk görüntüler paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu''nun başladığını, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde olduğunu duyurdu.
 17 Haziran 2020 03:23
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Gece yarısı 'Pençe-Kaplan' Operasyonundan ilk görüntüler paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu''nun başladığını, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde olduğunu duyurdu. MSB operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir."dedi. Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi operasyonu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor. MSB'den yapılan açıklamada Pençe-Kaplan Operasyonu'nun, planlandığı şekilde başarıyla sürdürüldüğü kaydedildi.

MSB: OPERASYON BAŞARIYLA SÜRÜYOR

MSB, "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu. #Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor." dedi.

MSB, 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de'' ifadesine yer verildi.

İLK GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine "Pençe-Kaplan Operasyonu" adıyla yeni bir harekat başlatıldığını, Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir.'' ifadesi kullanıldı.

Bu arada MSB tarafından "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin ilk görüntüler de paylaşıldı.

"ULUSLARARASI HUKUKTAN DOĞAN MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"nun Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları çerçevesinde icra edildiğini bildiridi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Pençe-Kaplan Operasyonu, son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir.'' ifadesi kullanıldı.

MSB: OPERASYON BAŞARIYLA SÜRÜYOR

MSB, "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu. #Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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