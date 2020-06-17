Gece yarısı 'Pençe-Kaplan' Operasyonundan ilk görüntüler paylaşıldı
|17 Haziran 2020 03:23
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu''nun başladığını, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde olduğunu duyurdu. MSB operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir."dedi. Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi operasyonu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor. MSB'den yapılan açıklamada Pençe-Kaplan Operasyonu'nun, planlandığı şekilde başarıyla sürdürüldüğü kaydedildi.
MSB: OPERASYON BAŞARIYLA SÜRÜYOR
MSB, "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu. #Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor." dedi.
MSB, 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını duyurdu.
Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de'' ifadesine yer verildi.
İLK GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine "Pençe-Kaplan Operasyonu" adıyla yeni bir harekat başlatıldığını, Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir.'' ifadesi kullanıldı.
Bu arada MSB tarafından "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin ilk görüntüler de paylaşıldı.
"ULUSLARARASI HUKUKTAN DOĞAN MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"nun Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları çerçevesinde icra edildiğini bildiridi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Pençe-Kaplan Operasyonu, son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir.'' ifadesi kullanıldı.
MSB: OPERASYON BAŞARIYLA SÜRÜYOR
MSB, "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu. #Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cüney Özdemir ve Ahmet Şık Twitter'dan birbirine girdi
17 Haziran 2020 09:43
|Bilim Kurulu toplanıyor... Tüm illerde maske yasağı gündemde
17 Haziran 2020 09:40
|Pençe harekatında komandolar teröristlerin inlerine giriyor
17 Haziran 2020 09:39
|'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı
17 Haziran 2020 09:30
|Ayyıldız desteğiyle istikrara adım adım
17 Haziran 2020 09:16
|'Danıştay kararı sonrası inşallah namazımızı kılarız'
17 Haziran 2020 08:20
|Atina savaş istiyor: Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı tehditkar adım
17 Haziran 2020 06:40
|TBMM Başkanı Şentop'dan 'Pençe-Kaplan' operasyonuna destek açıklaması
17 Haziran 2020 04:49
|Bakan Akar, harekat merkezinden 'Pençe-Kaplan' operasyonunu izledi
17 Haziran 2020 03:18
|Sultan Fatih tablosundaki ikinci kişi kim?
17 Haziran 2020 02:07